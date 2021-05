Veronica Gentili sette giorni su sette, indiscrezioni da Mediaset: a chi "soffia" il posto, a cosa ci condannano quest'estate

19 maggio 2021 a

Tempo d'estate. Tempo di mare e di vacanze. Dunque, tempo di avvicendamenti televisivi e di cambio di palinsesti. Uno di questi riguarda Rete 4, si parla di Stasera Italia condotto da Barbara Palombelli, su cui cala il sipario nella sua versione pre-serale, che si scontra con Otto e Mezzo di Lilli Gruber (nel corso della stagione, infatti, c'era stato anche un esperimento con il programma in prima serata, dagli esiti però non fortunatissimi).

E al posto di Stasera Italia, ecco che in onda sulla terza rete Mediaset, ogni giorno alle 20.30, troveremo Stasera Italia Estate, per la precisione ce lo ritroveremo in palinsesto dal prossimo 19 giugno. E al timone, al posto della Palombelli, ci troveremo niente meno che Veronica Gentili, la firma del Fatto Quotidiano che già prendeva il posto della Palomba nelle edizioni del programma trasmesse il sabato e la domenica. Per inciso, nel corso della trasmissione estiva, la Gentili condurrà ogni giorno, sette su sette, weekend compreso.

Cambi di programma anche a La7, dove termina Otto e Mezzo di Lilli Gruber, che riprenderà come sempre a settembre. Il programma, e anche questa non è una novità, lascia spazio a In Onda, condotto da David Parenzo. Ma per quel che concerne il salottino-tendenza-sinistra in cui opera Parenzo, una novità c'è: addio a Luca Telese, impegnato in un nuovo progetto televisivo. Così, al fianco di David, ecco Concita De Gregorio, firma di Repubblica, che con Parenzo andrà a comporre la coppia più schierata a sinistra del panorama televisivo italiano. Auguri...

