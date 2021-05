Le Iene, Giovanni Galli becca la figlia con Max Felicitas: video a luci rosse, schiaffi e minacce

20 maggio 2021 a

"Io ti rovino la vita": Giovanni Galli, ex portiere del Milan di Arrigo Sacchi, arriva a minacciare fisicamente il fidanzato della figlia, l'attore a luci rosse Max Felicitas, colpevole di aver girato con la ragazza un filmino per adulti. Si arriva alle mani addosso, davanti all'obiettivo delle telecamere nascoste. Ovviamente, è tutto uno scherzo delle Iene: la rampolla di Galli non ha una storia con Max né i due hanno girato un video, ma finché gli autori del programma di Italia 1 non dicono la verità all'ex portiere di Fiorentina, Milan, Napoli e Torino la tensione nell'aria si taglia con un coltello.

Galli entra furibondo nell'appartamento di Felicitas, dove trova la figlia. "Max mi ha messo in mezzo", si difende lei. "Quanta gente c'era a fare questo filmato?", domanda il padre, che poi punta direttamente alla stanza in cui si è barricato il presunto fidanzato. "Puoi aprire per piacere?", chiede con finta calma dando un primo calcio. Felicitas non apre, e Galli inizia a friggere: "Ora mi sto rompendo i c***i. Io conto fino a 3, al 4 quella porta lì la sfondo". E puntualmente così avviene, con Galli che fa irruzione davanti a un Max intimorito e quasi terrorizzato. "Dammi la roba della mia figliola - gli intima l'ex campione di calcio -. Adesso si va all'ospedale e si va a fare le analisi mediche per vedere se ti hanno drogato, o se ti hanno dato qualche pasticca o qualche cosa", spiega poi alla figlia incredula. "Io e lei siamo una coppia, io e lei ci amiamo", ripete il divo del cinema a luci rosse negando qualsiasi collaborazione. "Una coppia di sfig***i", commenta sarcastico Galli, che poi si rivolge al ragazzo: "Max, ti arriva una puntata nei denti che te l'Isola dei famosi la vai a fare al San Raffaele di Milano".

Felicitas rischia grosso: "Io l'ho salvata", "I problemi in casa mia li risolvo da solo, non ho bisogno di una fava che arriva da Milano a insegnarmi come si vive a 60 anni, è chiaro? Se esce un'immagine, se esce qualcosa ti vengo a prendere a casa a costo di fare 30 anni di galera". "Ma è stato lei a voler fare il video", "Le vuoi dare anche della tr***a? Fammelo vedere. Se in giro per il mondo c'è una copia di questo video ti vengo a prendere anche all'Isola dei famosi". E poi si passa all'aggressione fisica, con Galli che sbatte letteralmente sul letto Felicitas, arrivando a dargli anche qualche schiaffetto intimidatorio. "Se esce qualcosa ti rovino". Una volta uscito dall'appartamento, la troupe delle Iene avvisa Galli dello scherzo: "Troppe cose non tornavano - reagisce lui con sorprendente calma -, c'è solo un problema. Io stanotte non ho dormito". Come dargli torto.

