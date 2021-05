L'Eredità, caso senza precedenti da Flavio Insinna: beffa atroce, 57mila euro in fumo e la strana frase del campione disperato

20 maggio 2021 a

a

a

Il concorrente disperato. Siamo a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz pre-serale di Rai 1 campionissimo in termini di ascolti. La puntata è quella trasmessa mercoledì 19 maggio e il concorrente disperato, nonché neo-campione, si chiama Nicola.

"Unicef mi ha confuso". Che figura di palta, diluvio di sfottò: un massacro per il campioncino dell'Eredità

Siamo alla Ghigliottina, il gioco finale delle parole-indizio e soluzione misteriosa. E il povero Nicola offre una risposta che si avvicina, e parecchio, a quella corretta. Pur essendo però sbagliata. Tanto che Insinna, dopo avergli comunicato la mancata vittoria, ha ammesso che se la risposta fosse stata tra le parole indizio, il risultato non sarebbe cambiato: avrebbe comunque portato alla soluzione corretta.

"Una famiglia disperata". La lettera a Flavio Insinna: come è ridotto Lorenzo (a 7 anni) per il suo programma

Ma procediamo con ordine. Le parole indizio offerte a Nicola erano: mondo, epoca, lanciare, eco e alta. La risposta offerta dal campione è stata "rivista", quando invece la soluzione corretta era "moda". E a quel punto ecco che Insinna ha affermato: "Se rivista fosse stato uno degli indizi, sarebbe andato benissimo". Ed a quel punto Nicola, con un pizzico di ironia, si è lanciato in una richiesta un poco disperata, appunto: "Non è che me la date per buona?". No, ovviamente no. Ma Nicola potrà riprovarci nella puntata di stasera. Per inciso, il neo-campione giocava per un bel gruzzoletto: 57mila euro, cifra di tutto rispetto soprattutto dopo i (pochi) tagli alla Ghigliottina.

"La prima volta...". Prego? La confessione (privatissima) della sexy-prof Ginevra su Flavio Insinna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.