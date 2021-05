Pomeriggio 5, "ti ho detto di andartene". Poi volano botte e insulti, orrore contro l'inviata: la reazione della D'Urso

20 maggio 2021 a

Dramma familiare a Pomeriggio 5. Barbara D'Urso, nel programma in onda su Canale 5 e nella puntata di mercoledì 19 maggio, è tornata a occuparsi del caso della signora P., una donna di Terracina accusata dalla figlia Alessandra di essere un'accumulatrice seriale. Stando alle foto e ai video inviati dalla ragazza alla trasmissione, pare che la signora viva - insieme a un'altra figlia - nel degrado più totale, in una casa completamente invasa da oggetti e rifiuti. Ecco perché Alessandra ha chiesto aiuto.

La conduttrice, allora, ha mandato sul posto una sua inviata, Giorgia Scaccia. Ma quando questa - insieme ad Alessandra - si è presentata alla porta della donna per dirle che la trasmissione era lì per aiutarla, la signora è andata su tutte le furie, spingendo la figlia fuori di casa: "Ho detto vattene fuori". L'inviata ha invitato le due donne a non farsi male. Ma nonostante questo è scoppiata una vera e propria rissa ripresa dalle telecamere di Pomeriggio 5.

In un secondo momento è intervenuta Barbara D'Urso, che ha spiegato ai telespettatori: "Ho cercato di parlare con la signora, ma P. ha due avvocati che ci hanno proibito di parlarle. Domani le due sorelle saranno ricevute separatamente dall'assessore Di Tommaso ai Servizi Sociali per cercare di risolvere la situazione". La padrona di casa ha poi confortato la figlia Alessandra: "Abbiamo ricevuto tante proposte di aiuto dai nostri telespettatori. Noi non molliamo".

