Venus Club, tacco vertiginoso e un vestito proibito: Elisa Isoardi in studio così, da restarci secchi

20 maggio 2021 a

a

a

Tra poche ore, nella serata di oggi, giovedì 20 maggio, ecco il terzo appuntamento con Venus Club, il late show tutto al femminile in onda in seconda serata su Italia 1 e condotto da Lorella Boccia. Ospite d'onore per questa puntata, ecco Elisa Isoardi. Insieme a lei la sensual-coach Bettina Zagnoli e l'avvocato e scrittrice Ester Viola.

Ma tutti i fari, ovviamente, sono puntati su Elisa Isoardi. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi si racconterà in una intervista senza filtri, a cuore aperto. Parlerà ovviamente della sua esperienza al reality di Canale 5 e del suo futuro televisivo, che potrebbe essere proprio a Mediaset. Dunque la vita privata, sempre sotto ai riflettori.

Eppure, bisogna ammettercelo, dopo che sono state diffuse le anticipazioni, l'occhio cade sul look, strepitoso e mozzafiato, proposto da Elisa Isoardi. Vestitino nero strizzatissimo e inguinale, ampia scollatura e soprattutto un vertiginoso tacco nero. Semplicemente divina, da restarci secchi, inarrivabile.

Isoardi a parte, ecco gli altri ospiti della puntata di Venus Club: la coach Bettina Zagnoli e l’avvocato e scrittrice Ester Viola. Come sempre, non macheranno le voci puntute di Mara Maionchi e Iva Zanicchi, appostate sul loro tavolino in primissima fila e pronte a commentare tutto ciò che accade in studio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.