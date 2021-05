Storie Italiane, Ivana Spagna terrorizzata: "Stanno sparendo, questione di pochissimi anni". Mondo stravolto

21 maggio 2021 a

A Storie Italiane di oggi, venerdì 21 maggio 2021, Ivana Spagna, ha fatto un appello importante facendosi portavoce del WWF, per salvare i leoni, sempre più a rischio estinzione. “Da 200mila esemplari sono rimasti in 20mila. Di questo passo arriveranno all’estinzione nel giro di pochissimi anni” ha spiegato, precisando: “In 26 Paesi africani sono già scomparsi purtroppo”.

"Aiutiamo il WWF a salvare questa specie” ha affermato Eleonora Daniele, associandosi all’appello di Ivana Spagna a Storie Italiane, commentando poi: “Uno non pensa che proprio i leoni stiano scomparendo ad un ritmo impressionante e bisogna intervenire subito”. Dunque Ivana Spagna ha spiegato: "Il WWF sta raccogliendo fondi per dare equipaggiamenti ai rangers, per combattere il bracconaggio".

Poi l'appello: “Se volete essere d’aiuto donate 2€ con un sms da cellulare o 5€ con una chiamata da telefono fisso al numero 45585. Aiutate il WWF per favore” è stato l’appello finale di Ivana Spagna. E la prima a raccogliere l’appello lanciato da Ivana Spagna è stata Eleonora Daniele che, prima di chiudere la trasmissione e dare la linea alla collega Antonella Clerici per un’altra puntata del suo E’ sempre mezzogiorno, ha inviato in diretta un sms al numero 45585. “Il WWF vi chiede aiuto: questi animali stupendi stanno rischiando davvero di scomparire” sono state le ultime parole della cantante prima della chiusura del collegamento.

