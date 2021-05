Che tempo che fa, Fabio Fazio costretto a cedere la metà della sua società di produzione L'Officina: incassa quasi un milione

22 maggio 2021 a

Fabio Fazio a fine aprile, ha guadagnato 931 mila euro, per la cessione del suo 50% della società di produzione L'Officina srl a Banijay che ora ne controlla il 100%. Un atto dovuto nel rispetto di una nuova norma che Rai ha appena adottato in applicazione di una direttiva della Commissione di vigilanza Rai: nessun conduttore di programmi di intrattenimento Rai può autoprodursi le trasmissioni con proprie società. L'Officina, nata nel 2017 al 50% Fazio e 50% Banijay, produce proprio Che tempo che fa.

Così Fazio nel 2021 si ritrova valorizzato a 931 mila euro un investimento di 50 mila euro fatto nel 2017. Il patrimonio netto de L'Officina srl al 31 dicembre 2020 era di 1,88 milioni di euro al netto delle tasse, e quindi Fazio ha incassato il 50% del patrimonio netto, ovvero quello che gli spettava, fa sapere Italia Oggi. Fazio così è pronto a rinnovare il contratto con la Rai con un compenso di circa 1,9 milioni di euro lordi annui, tagliato del 15% rispetto al precedente così come da nuova prassi Rai.

L'operazione di Fazio con Officina è una tendenza in atto nell'intrattenimento televisivo, nella fiction, nel cinema. Succede nei programmi Mediaset di Maria De Filippi, tutti autoprodotti dalla Fascino al 50% della De Filippi e al 50% Rti. Fazio resterà ovviamente titolare del format di Che tempo che fa, e sarebbe libero di venderlo alla casa di produzione che vuole. Banijay, infatti, vuole continuare a produrre le idee e i format di Fazio, e si compra il diritto di essere produttore primario delle idee di Fazio. Come spiegato dal presidente di Banijay Paolo Bassetti, "in seguito alla uscita del dott. Fazio dalla società L'Officina, lo stesso Fazio concederà in licenza a L'Officina il format Che tempo che fa, con i relativi spin off, alle condizioni indicate nel term sheet, consentendo alla Rai il rinnovo degli accordi per la produzione del predetto format nel rispetto delle linee guida".

