Isola dei Famosi, aria di complotto. L'ex Emanuela Tittocchia: "Chi stanno penalizzando"

22 maggio 2021 a

a

a

L'ultima eliminata dell'Isola dei Famosi è Rosaria Cannavò, battuta al televoto da Fariba Tehrani e Isolde Kostner. La showgirl, pur avendo accettato di rimanere a Playa Imboscadissima, ha avuto la peggio anche nella sfida con Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli. A dirsi dispiaciuta per l'eliminazione della Cannavò è stata l’ex naufraga Emanuela Tittocchia, che sui social - con chiaro intento polemico - ha scritto: "Chi vale, chi è forte, vero e diretto è penalizzato in questi reality”.

"Str***a". Cerioli insulta Isolde Kostner, cala il gelo in Palapa: accuse e offese all'Isola dei famosi

Per manifestare tutta la sua amarezza, poi, la Tittocchia ha pubblicato anche una foto con Rosaria tra le sue storie di Instagram e ha aggiunto questa didascalia: "Sono molto più dispiaciuta della tua uscita che della mia. Tu oltre alla bellezza hai tutte le doti e i talenti che gli altri si sognano”. E infine una grande dimostrazione d'affetto nei confronti dell'amica: "Ti voglio bene e spero di sentirti presto”.

Fabio Testi piccantissimo a 79 anni. "Durante una visita è andata oltre". Sapete chi è la sua nuova fidanzata? Roba clamorosa

Questa comunque non è la prima volta che Emanuela difende la Cannavò. E infatti ogni volta che Rosaria si è trovata in nomination, la Tittocchia ha sempre invitato tutti i suoi fan a sostenerla e salvarla. Per l'eliminata, però, l'ultima settimana in Honduras non è stata per niente facile. A cominciare dal pesante litigio con la Tehrani. La Cannavò, in particolare, ha accusato la mamma di Giulia Salemi di essere una giocatrice molto abile: “Secondo me tu sei una stratega e se anche molto parac*la”.

"Nemmeno un bacio". La bomba di Elisa Isoardi, una impensabile verità su "quel maschietto"...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.