Isola dei Famosi, "Ilary Blasi ha storto il muso di brutto". Clamoroso in diretta: cosa non doveva dire Isolde Kostner

Alla fine del suo collegamento con lo studio, Isolde Kostner ha fatto un intervento che non sarebbe piaciuto alla conduttrice dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi. Stando a quanto riporta Cristiana Lauro su Dagospia, la conduttrice non avrebbe gradito le dichiarazioni della sciatrice sui canoni di bellezza per le donne. "Ieri ha osato prendere la parola per un attimo durante le nomination - con garbo e grazia - per ricordare che le donne non devono sembrare esteticamente tutte uguali pur di piacere", scrive la Lauro.

La Kostner, insomma, ha invitato tutto il pubblico femminile del reality di Canale 5 a non perdere mai di vista i propri obiettivi o il proprio talento nella ricerca spasmodica della bellezza "finta", quella da social e da filtri. "A me è sembrato un bel messaggio", ha fatto sapere Cristiana Lauro. Che ha sottolineato quanto invece la Blasi non avrebbe apprezzato il commento di Isolde.

"Ilary moglie di Totti e 'asfaltatrice' per riconoscimenti, ha storto il muso di brutto e cambiato subito discorso, come se Isolde si stesse riferendo a lei e invece il discorso non era così superficiale", ha continuato la Lauro nel commento su Dago. Nessuna parola nemmeno da parte degli opinionisti in studio, Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

