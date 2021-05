Isola dei Famosi, Akash Kumar non si presenta in studio. Sui social gongola: "Assente e si vede"

22 maggio 2021 a

a

a

Akash Kumar non ha preso parte alla puntata dell'Isola dei Famosi in onda ieri sera su Canale 5. Ma non è stata una grande sorpresa: il modello di origini indiane nei giorni scorsi aveva già comunicato la sua intenzione di non voler rimettere piede nello studio del programma. E così è rimasto fermo nella sua scelta. Nonostante l'assenza, Kumar si è comunque fatto sentire sui social, dove ha lasciato intendere che senza di lui non è la stessa cosa: "Akash assente in studio e si vede”.

Isola dei famosi, "chi stanno penalizzando". La naufraga appena eliminata bombarda: tutta una farsa?

Lo scorso lunedì invece la padrona di casa Ilary Blasi aveva stuzzicato l'ex naufrago: "Saluto Akash che aveva detto che non sarebbe più tornato e invece è attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma". La sua replica era stata secca: "Posso parlare? Io non sarei più venuto. E dichiaro di non voler venire più perché non c’è rispetto per me e lo dico qua davanti a tutti”.

"Str***a". Cerioli insulta Isolde Kostner, cala il gelo in Palapa: accuse e offese all'Isola dei famosi

Kumar è sicuramente uno degli ex concorrenti più discussi dell'Isola. Di recente è stato attaccato anche da un ex tronista di Uomini e Donne, Gianluca De Matteis, intervenuto sui social per difendere Andrea Cerioli. Nei giorni scorsi, infatti, il modello aveva attaccato Andrea sottolineando in maniera dispregiativa che in passato avesse fatto il tronista del dating show di Canale 5. De Matteis allora ha commentato: "Ha credibilità e attendibilità pari a zero. E’ il primo che crea finti gossip per avere un po’ di voci su di lui".

Fabio Testi piccantissimo a 79 anni. "Durante una visita è andata oltre". Sapete chi è la sua nuova fidanzata? Roba clamorosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.