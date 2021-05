Striscia la Notizia, scandalo a Roma: "Vent'anni che non mi pagano per una multa", il Comune elude pure il tribunale

22 maggio 2021 a

Striscia la Notizia ha mandato in onda un servizio che ha dell’incredibile e riguarda il Comune di Roma. Riccardo Trombetta, inviato del tg satirico di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ha infatti scoperto una multa così antica che non sfigurerebbe tra i reperti archeologici. La storia ha dell’inverosimile e l’ha raccontata quello che ne è uno dei protagonisti, suo malgrado. “Nel settembre 2002 - ha dichiarato l’uomo ai microfoni di Striscia la Notizia - sono stato multato per essere passato con la macchina in una zona a traffico limitato”.

Il cittadino ha deciso di fare ricorso: “L’ho vinto, lo hanno comunicato a me e al Comune, quindi pensavo fosse tutto finito lì. Invece dopo quattro anni il Comune ha scritto inviandomi di nuovo la multa, che intanto da 60 euro era diventata di 240 euro. Allora ho fatto di nuovo ricorso e l’ho vinto, con il giudice di pace che non si è limitato a darmi ragione, ma ha anche imposto un risarcimento di 150 euro per i disagi che ho subito”.

Era il 2007, da allora sono passati altri quattordici anni ma l’uomo non ha ancora ricevuto quanto gli spetta: “Sono stato decine di volte in Comune, una volta non trovavano la multa, una volta non trovavano il fascicolo… Da quando ho preso la multa a Roma si sono avvicendati 4 sindaci e 2 commissari straordinari, ma ancora non ho visto quanto mi spetta”.

