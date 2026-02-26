Libero logo
giovedì 26 febbraio 2026
L'Eredità, "anche la Rai": la domanda che fa impazzire il pubblico

Il curling, dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina, contagia anche l'Eredità. La riprova? Una domanda rivolta durante la puntata in onda giovedì 26 febbraio su Rai 1. Qui Marco Liorni chiede alla concorrente: "Amos Mosaner e Stefania Constantini sono atleti di quale sport invernale?". Un quesito che fa impazzire i telespettatori e i fan del programma che su X commentano: "Anche mamma Rai still at the restaurant", "Stefania quando Cristian non ha indovinato la risposta sul curling", "Stefania quando Cristian non ha indovinato la risposta sul curling".

D'altronde il curling, dopo i Giochi invernali, ha conquistato i social e non solo. Complice anche la particolarità dello sport e i tanti video diffusi sui social. In molti infatti non conoscevano le regole del gioco e questo ha senz'altro attirato l'attenzione. 

Eppure il curling è un gioco antichissimo che nasce in Scozia nel 1511, quando si giocava sui laghi ghiacciati. 

