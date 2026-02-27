Sanremo 2026, Adriano Celentano: rovinosa gufata su Ermal Meta

Sanremo 2026, la Pagella dei Famosi 10) Il momento Mogol, con la carrellata dei suo brani scritti per Mina, Celentano, Battisti, Dalla. L’unico quarto d’ora in cui si sono sentite canzoni belle.

10Bis) I «festini bilaterali», le «bombate», il microfono tra le tette. Elettra Lamborghini è la vincitrice assoluta del lato frou frou del Festival.

9) Sal Da Vinci manda in delirio la città. Quando canta l’amore non ce n’è per nessuno. L’artista partenopeo ha “infiammato” piazza San Siro per cantare e ballare Per sempre sì. Una folla compatta che ha intonato il brano a squarciagola. Per sempre sì sarà la colonna sonora di molte coppie di neo sposi. E di Temptation Island.

8) Fiorello - mattatore su Radio 2 di La Pennicanza - dichiara il suo amore per la coppia di Male Necessario, Marco Masini e Fedez: «Io mi sono innamorato di voi due, perché ormai siamo tutti bisessuali».

7) Iva Zanicchi show a La Vita in Diretta: «Non c’era nessuno stonato. Persino Elettra Lamborghini è riuscita a cantare bene». Tiè.

6) Irina Shayk: «Mia madre era una grande fan di Celentano, Mina, Anna Oxa e Laura Pausini. Potrei continuare all’infinito la musica italiana è molto emozionante, arriva dritta al cuore».

E Al Bano?

5) Fedez fatto a pezzi da Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. «Ho visto una roba sconvolgente».

Fedez avrebbe occupato l’area hospitality del Festival, Casa Sanremo, accompagnato da una folta sicurezza bloccandoi l passaggio: «Io ho 51 anni e sono la figlia di Ornella Muti, no? Mai ho visto mia madre atteggiarsi come ho appena visto un piccolo personaggio chiamato Federico Lucia», ha detto.

4) Lo stylist (o la stylist) di Irina. La top model, in conferenza stampa, indossava una specie di baby doll (di quelli che sembrano collezionati da Orietta Berty) a metà tra sexy sposa e Bagaglino. No.

4) Morgan. Aveva detto, giorni fa, che era stato lui a decidere di farsi da parte nel duetto di stasera con Chiello. Invece Chiello lo smentisce platealmente: «Ho deciso io, non c’era alchimia, lui può dire quello che vuole». In pratica, è stato evitato per un pelo un caso “Bugo 2”.

3)Adriano Celentano “la tira” ad Ermal Meta, che porta in gara Stella stellina dedicata a Gaza. «Bravo Ermal, la tua canzone è bellissima e tu l’hai cantata così bene che è quasi impossibile che tu non vinca». Audace.

2) La camicia attillata e aperta, con peluria in vista, di Leo Gassmann. Lui adorabile, ma lo stile no.

1) I quaranta poveracci della truffa immobiliare a Sanremo. Alcune persone, tra turisti e operatori dell’informazione, hanno affittato per un breve soggiorno, senza saperlo, lo stesso inesistente appartamento, a volte pagando in anticipo l’intero soggiorno o dando comunque un anticipo.