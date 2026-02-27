Sanremo 2026, Carlo Conti zittisce tutti con lo share della terza serata

Flop chi? Carlo Conti zittisce tutti con i dati d'ascolto della terza serata di Sanremo 2026; numeri che ribaltano la narrazione delle prime due puntate e rilanciano un Festival che, in termini di ascolti, ha sempre tenuto. La serata con Ubaldo Pantani e la super ospite Irina Shayk ha incollato davanti allo schermo 9,3 milioni di spettatori, con uno share in crescita fino al 60,3%.

Un risultato che segna un passo in avanti rispetto alle prime due uscite di questa edizione e che, in termini percentuali, supera anche il 2025 dei record. Lo scorso anno, infatti, la terza serata del "suo" Sanremo – con i Duran Duran ospiti internazionali e il trio di co-conduttrici formato da Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone – aveva raccolto 10 milioni 700mila spettatori pari al 59,8% di share. Nel 2024, ultimo Festival targato Amadeus, la terza serata si era fermata a 10.001.000 spettatori con il 60,1%.