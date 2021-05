Domenica Live, Matteo Bassetti per la prima volta in tv con la moglie. Lei rivela dettagli piccanti: "Lui non è romantico, ma..."

23 maggio 2021 a

a

a

Matteo Bassetti per la prima volta in tv con la moglie Maria Chiara, che ha già stregato tutti. Il noto infettivologo del San Martino di Genova ha scelto il salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live per presentare la sua consorte al grande pubblico. Per la prima volta, inoltre, l’esperto non ha parlato di virus e vaccini ma della sua vita privata.

"Costretto a vendere". E Fabio Fazio diventa ancora più ricco: quanti soldi incassa per poter condurre "Che tempo che fa"

La padrona di casa è andata subito a stuzzicare Lady Bassetti chiedendole: “Maria Chiara, sai che è considerato il più sexy dei virologi? Sei gelosa?”. Secca la replica: “Assolutamente, se me lo sono scelta! Sono molto gelosa, però di cose concrete. Finché fanno elogi via social fa piacere. Lui è piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto”.

"Le chiusure non c'entrano. Mi dispiace contraddirlo, ma...". Matteo Bassetti asfalta Roberto Speranza: lo sfogo da incorniciare

Parlando del loro primo incontro, invece, Maria Chiara ha spiegato: “Al primo appuntamento non volevo saperne di Matteo. Lui stava tornando da Yale, era un giovane uomo in carriera, lo vedevo troppo sicuro di sé e troppo spavaldo“. La donna, però, poi ha ceduto. Dal loro rapporto sono nati due figli, Dante e Francesco. “Lui è un padre eccezionale, molto presente. Non è mai mancato a un pranzo a casa, nemmeno durante questo periodo di pandemia”, ha raccontato con orgoglio Maria Chiara. Infine qualche altro dettaglio sul marito: “Non è romantico, ma è molto carino come compagno. Lui è tanto pragmatico”.

"Catastrofisti, dove siete?" E anche al ministero della Salute...". Un Bassetti tutto da godere: che fucilata a Roberto Speranza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.