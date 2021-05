Non è l'Arena, "Scenario devastante, le scarpette dei bimbi sparse...". Tragedia-funivia a Stresa, parla la sindaca

23 maggio 2021 a

a

a

Si è parlato della tragedia del Mottarone all’inizio della puntata di Non è l’Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7. Ospite della trasmissione Marcella Severino, sindaca di Stresa, dove una cabina della funivia è precipitata nel vuoto provocando la morte di 14 persone, inclusi due bimbi. “Da mamma mi ha colpito molto vedere le scarpette dei bambini che erano rotolate via e non erano più ai piedi dei piccoli", ha detto il primo cittadino ai microfoni di Giletti.

Morto anche il bimbo di 9 anni ricoverato. Funivia, una tragedia senza fine. "Provato per ore": medico straziato

La sindaca, fortemente colpita dalla tragedia, ha raccontato cosa ha visto dopo essere arrivata sul luogo della strage: “Uno scenario devastante. Quando sono arrivata lì ho visto che un bambino è stato subito portato via con l'elisoccorso e non so se sia quello che poi non ce l'ha fatta o il piccolo che sta ancora lottando in ospedale". Una “tragedia enorme”, così l’ha definita la Severino.

"Fune tranciata di netto": cabina precipitata nel vuoto, lo sgomento della sindaca di Stresa. Chi sono le vittime al Mottarone

Nel corso della trasmissione, è stato ascoltato anche Roberto Marchioni, comandante dei vigili del fuoco di Verbania, anche lui giunto subito sul posto della tragedia: "I vigili del fuoco sono abituati a vivere scene drammatiche ma questa era raccapricciante". E ancora: “Bisognerà vedere i sistemi di sicurezza e per quali motivi non hanno funzionato". Il comandate dei vigili del fuoco ha annunciato anche che la procura affiderà - senza alcun dubbio - le valutazioni ad un perito.

Video su questo argomento I soccorsi dei Carabinieri dopo il crollo della funivia, incidente sul Mottarone: le immagini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.