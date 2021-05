I Soliti Ignoti, "tua moglie Giovanna dice certe cose...". Prego? Jonathan senza censura, Amadeus balbetta: gelo siderale

24 maggio 2021 a

a

a

Un Amadeus in grosso imbarazzo a I Soliti Ignoti, il quiz dell'access prime time di Rai1. "Colpa" del suo concorrente vip in studio, l'ex gieffino Jonathan Kashanian, oggi opinionista fisso di Detto fatto su Rai2 accanto a Bianca Guaccero. Sempre piccante, un po' pettegolo e maliziosetto, Jonathan si diverte a mettere a ferro e fuoco anche lo studio di "Ama".

"Facciamo sesso, ma in questo modo": proposta indecente ad Amadeus, sconcerto su Rai 1





A Detto fatto, Jonathan lavora con Giovanna Civitillo, moglie dell'ex conduttore e direttore artistico delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo. "Le donne ormai sono boss e tu lo sai bene - ha spiegato sibillino lo stilista italo-israeliano - perché Giovanna è il tuo boss, la saluto perché gliel'ho promesso, mi ha raccontato anche altre cose che non possiamo dire nel preserale di Rai1". "Ti ha detto che comanda lei in casa?", ha chiesto tra il divertito, lo stupito e il preoccupato Amadeus. contestando la versione della moglie.

"Io non perdo soldi". Vedete la faccia di Amadeus? Lo sconvolgente gesto di Orietta Berti, mai accaduto prima su Rai 1



La gag è stata una delle tante succedutesi durante la serata, e infatti Jonathan, riuscito a mettere insieme un montepremi importante (da devolvere rigorosamente in beneficenza), si è lasciato andare a un'altra confidenza, di sicuro però meno compromettente di quella precedente: "Mi diverto tantissimo voglio venire tutte le sere". Con 100mila euro in ballo, però, il concorrente vip non è riuscito a vincere l'ultima prova, che consta nell'abbinare il il parente misterioso a uno degli "ignoti" in gara. "Mi sono fatto fregare dalle orecchie", si è scusato Jonathan con la consueta simpatia che i telespettatori ormai hanno imparato ad apprezzare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.