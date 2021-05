Striscia la Notizia, il clamoroso fuorionda di Loreti: "Ma come ca*** parla? Lo insegnano a scuola". Mediaset, la collega umiliata

25 maggio 2021 a

a

a

Come sempre, Striscia la Notizia non fa sconti. Nemmeno se è "tutto in casa", tutto a Mediaset. Già, perché nell'edizione del tg satirico di lunedì 24 maggio, trasmessa su Canale 5, ecco che la banda di Antonio Ricci propone un clamoroso fuorionda che riguarda TgCom24, un fuorionda ad alta tensione. Tutto inizia con un collegamento in diretta di Benedetta Battistoni, che intervistando un sindacalista afferma: "Come dicevi te...". Apriti cielo, il collega Davide Loreti ha qualcosa da ridire.

"Vent'anni che non pagano". Multa storica, scandalo a Roma: Striscia inchioda il Comune (che elude pure il tribunale)

Eccoci dunque al fuorionda, in cui si vede Loreti, contrariato, sbottare: "Come dicevi te? Come ca*** parla? Come dicevi te? Al telegiornale... come dicevi tu, lo insegnano a scuola". Dunque, si propone in una imitazione della collega con accento romano sbracato. Immancabile il commento velenoso della voce fuori campo di Gerry Scotti contro Loreti: "Le sue orecchie da accademico della Crusca soffrono quando odono questi orrori grammaticali. Che inquinano, col parlato di registro informale, la purezza della lingua di cui Loreti è noto custode. Ma sarà sempre così?", s'interrogano a Striscia. Domanda retorica, la risposta è no.

"Con le pezze al c***o". Striscia la notizia e Draghi, retroscena confidenziale: telefonata-terremoto | Video

Infatti, a stretto giro, nel medesimo servizio viene mostrato un altro vecchio fuorionda di Loreti, che infastidito da un ritorno in cuffia perdeva la testa: "Ca***... se non mi tolgono il ritorno programma cosa ca*** sento? Imbecilli... non è difficile, devono fare solo una cosa. Sono veramente dei cog***, sono dei cog***, sono dei cog*** proprio. Possiamo chiedere chi è il cog*** che ha fatto questa roba?", tuonava rigorosamente fuorionda. Infine, quando sempre Loreti incappò a sua volta in una sfondone grammaticale, parlando di "fragranza di reato". E Gerry Scotti rincara: "Proprio lui, Loreti, il fustigatore. Un errore marchiano che insegna quanto sia sempre attuale l'antico monito: prima di guardare la pagliuzza nell'occhio di un altro, guarda la trave che hai nel tuo", conclude.

"A chi vanno i soldi del reddito". Striscia sgancia la bomba su Conte e M5s: questa come la spiegano? | Video

Striscia, il fuorionda di Loreti: ecco il servizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.