Iva Zanicchi, "sono furibonda per come è morto": ciò che non aveva ancora rivelato sul fratello, una cicatrice indelebile

Iva, la grande Iva Zanicchi, unica e inimitabile. La più amata dagli italiani torna a parlare. E riavvolge il nastro dei ricordi. La sua mente torna al giorno in cui suo fratello è volato in cielo per colpa di quel maledetto virus che ha messo in ginocchio il mondo. In un'intervista a cuore aperto su Chi, in edicola da oggi, mercoledì 26 maggio, racconta: “Non ho potuto salutarlo e stargli vicino mentre moriva, sapendo che stava morendo. Ho provato dolori immensi per la morte della mamma e del papà, ma per come ho perduto mio fratello sono addolorata e arrabbiata”.

Il rapporto tra Iva e suo fratello era davvero molto forte, la cantante - che a causa del Covid è stata ricoverata all'ospedale di Monza - ha avuto tanta paura nel corso degli ultimi mesi. Ma è tornata in grande forma in televisione all'Isola dei famosi. “Penserò a mio fratello”, racconta Iva che annuncia di essere protagonista di due prime serate su Canale 5 dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Il nuovo show, tutto dedicato a lei, s'intitola: “Sessant’anni e qualche nota” dedicato proprio alla cantante di Ligonchio. Iva Zanicchi lo dedicherà a suo fratello.

“Adesso sono qui e penso che ad agosto lui starà al Paese, mi aspetterà per giocare a carte, ci sarà la sua amaca vicino al fiume. Lui che cantava benissimo, che suonava la chitarra. E io ancora penso di trovarlo lì”, dice nell'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini. E poi un messaggio al grande Maurizio Costanzo. “Ah che autore sarebbe lui, che consulente, che tutto…ora che mi ci fai pensare potrei anche supplicarlo”, svela Iva Zanicchi.



