Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi gela Del Debbio: "Il più sexy di Mediaset"

di
venerdì 5 dicembre 2025
Dritto e Rovescio, Iva Zanicchi gela Del Debbio: "Il più sexy di Mediaset"

2' di lettura

"A Paolo, al brizzolato più sexy di Mediaset, con affetto Iva Zanicchi": questa la dedica che la cantante ha scritto a Paolo Del Debbio sul suo ultimo libro "Quel profumo di brodo caldo". L'artista è stata ospite del conduttore a Dritto e Rovescio su Rete 4. E di fronte alla reazione di profondo stupore del giornalista, ha confermato: "È vero, è vero, è vero". "Mi fai commuovere", ha risposto allora Del Debbio, piuttosto spiazzato dai complimenti della sua ospite.

"È vero, sei un uomo affascinante, lo dicono tutti. Io lo posso dire, amore, perché dall'alto della mia età non c'è nessun interesse, per cui è come se tu fossi un mio figlio, un nipote... Sei un uomo che piace molto!", ha ribadito la Zanicchi. "Grazie", ha chiosato il conduttore.

La Zanicchi, poi, ha ricordato Ornella Vanoni, la cantante scomparsa a 91 anni: "Noi ci sentivamo spesso, l'ultima telefonata l'ha fatta prima che morisse". In particolare, ha raccontato che l'artista le aveva proposto di trascorrere dei giorni insieme in Sardegna: "In quei giorni avevo nove serate - ha spiegato la cantante - le avevo promesso che l'anno prossimo avremmo fatto questa vacanza. Purtroppo non sarà possibile". Infine, ha ricordato una telefonata molto divertente con lei: "Due mesi prima che morisse mi dice: ma sei Iva? Ma non sei morta? Disgraziati, mi hanno detto che eri morta". 

iva zanicchi
paolo del debbio
dritto e rovescio

