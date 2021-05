Storie Italiane, Eleonora Daniele e la più privata delle confessioni: "La prima telefonata è stata di Mara Venier. E urlava..."

Francesco Fredella 26 maggio 2021 a

“Prima telefonata ricevuta da Mara Venier”, Eleonora Daniele riavvolge il nastro e ricorda quel 25 maggio del 2020 quando è nata sua figlia Carlotta. Un'emozione unita. La primogenita della giornalista di Rai1 non ha rinunciato alla diretta nemmeno a poche ore dal parto.

La Daniele, che ha coronato il suo sogno diventando madre, pubblica un posto che fa commuovere tutti. “Ricordo che la prima telefonata l’ho ricevuta dalla mia amica Mara Venier che ha emesso un urlo dicendo: è nata!”, scrive su Instagram. “Ricordo anche i messaggi di felicitazioni che ho ricevuto da parte di tutti voi”, continua.

La piccola Carlotta ha ricevuto il battesimo domenica scorsa ed era presente, come promesso, Mara Venier con suo marito Nicola. "Ricordo la grande emozione. Quel giorno è stato il momento più bello della mia vita!", scrive Eleonora. Qualche settimana fa, a La canzone segreta, ha raccontato il giorno della nascita di Carlotta dopo l'arrivo a sorpresa di Fabio Concato - che ha cantato Fiore di Maggio. "Quando ero in clinica un gabbiano si posava davanti alla finestra. E pensavo a quella canzone. Pensavo alla mia bimba", aveva raccontato commossa Eleonora Daniele.

Ora sta per volgere al termine la stagione televisiva di Storie italiane, che si conferma il programma leader del daytime con uno share altissimo e tanti approfondimenti giornalistici. Dalla cronaca alle inchieste, sempre dalla parte dei più deboli. La Daniele ha portato avanti vere e proprie battaglie cercando giustizia per chi non aveva la forza di chiedere aiuto. E nel tempo il suo programma è stato premiato ed apprezzato dal pubblico e dai dirigenti Rai.

