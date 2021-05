Amici, Emanuele Filiberto terrorizzato? "Maria De Filippi non mi ha ancora chiamato..."

Francesco Fredella 26 maggio 2021 a

E già parte il toto-nome. Si parla di nuovo di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Se ne parla di nuovo dopo la vittoria di Giulia Stabile. Ma la vera curiosità resta legata alla giuria: riconfermata? Chissà. Per adesso Maria si prende qualche settimana di tregua mentre le sue redazioni (C’è posta per te, Uomini e donne e appunto Amici) continuano a lavorare. E ora parla anche Emanuele Filiberto, che è stato protagonista del talent più famoso della televisione italiana. “Lei non ha ancora detto niente a riguardo, ma, se chiama, io ci sono…”, racconta a Novella 2000. “Io dico sempre che squadra che vince non si cambia…”

Sicuramente l’arrivo di Emanuele Filiberto ha fatto parlare molto ed è piaciuto al pubblico a casa: il suo ritorno potrebbe già essere nell’aria da diversi giorni e, sempre secondo rumors, si starebbe pensando ad un nuovo contratto. Ma nessuno parla. Bocche cucite nel quartier generale della De Filippi. “Non è banale dire che ad Amici di Maria De Filippi si respira un clima di famiglia…E’ raro infatti che qualcuno lasci il suo gruppo di lavoro. Si apre, protegge, include. Siamo diventati molto amici, e anche in tv si sentiva… Ci sentiamo ogni giorno", conclude nell’intervista.

Questa edizione, che si è conclusa da poco, rimarrà nella storia per la vittoria di una ballerina. Non accadeva da molto tempo e c’è stata una vera inversione di tendenza. Tra l’altro, tra Giulia e SanGiovanni la scuola di Amici è stata galeotta. Lì, anche in passato, sono nati amori virali. Uno su tutti? Quello tra Stefano De Martino ed Emma Marrone.

