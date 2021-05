È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici travolta dal lutto: "In questo periodo, poche buone notizie"

27 maggio 2021 a

Anche Antonella Clerici è travolta dal dolore per la morte di Carla Fracci, étoile della Scala e prima ballerina più famosa del Novecento. La star della danza è morta a 84 anni, dopo un ricovero lampo in ospedale. La notizia è arrivata a sorpresa a metà mattina. E dopo Eleonora Daniele, che a Storie italiane aveva comunicato l'aggiornamento sulle condizioni di salute della Fracci in ospedale, alla Clerici è toccato il compito di commentare la morte della leggendaria danzatrice a È sempre mezzogiorno.

"Era una straordinaria étoile - ha spiegato Antonellina, evidentemente turbata e sempre sul punto di piangere -, una splendida donna ed una eterna fanciulla danzante coma la definiva Eugenio Montale. Carla Fracci era splendida, ci dispiace perché in questo periodo riusciamo raramente a dare delle belle notizie".

La Fracci lottava contro il cancro da tempo, ma questo non le mai impedito di dedicarsi alla danza fino all'ultimo, nonostante la salute traballante e l'età non più verde. Nelle ultime ore, il mondo dello spettacolo italiano ha pianto anche Isabella De Bernardi, la mitica Fiorenza di Un sacco bello. L'attrice è morta a 57 anni, anche lei per un male incurabile. Commovente e commosso il ricordo di Carlo Verdone, che su Instagram ha voluto salutarla così: "Devo essere sincero, mi sono stancato di fare necrologi. È un po' di tempo che stiamo perdendo un sacco di persone che conosciamo e a cui abbiamo voluto bene". Quindi l'inevitabile citazione della battuta detta dalla De Bernardi a Mario Brega, "Guarda che io a mi padre gli ho già sputato in faccia. Attento fascio che nun ce metto niente". Poche parole per passare alla storia del cinema.

