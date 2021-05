Pomeriggio Cinque, un intruso in diretta. Barbara D'Urso blocca tutto: "E' spuntato qualcuno, chi è?"

28 maggio 2021 a

Un intruso nella diretta di Pomeriggio Cinque turba per un attimo la padrona di casa, Barbara D’Urso, che oggi ha condotto l’ultima puntata della stagione. La trasmissione, infatti, si fermerà come di consueto per la pausa estiva. Tornando all’episodio inaspettato, comunque, l’intrusione è avvenuta durante lo spazio del talk dedicato ai ritocchini dei vip. La conduttrice, infatti, ha intervistato in collegamento alcuni medici estetici.

Tra i dottori intervistati c’era anche il chirurgo plastico Alessandro Gualdi, spesso ospite nel salotto di Canale 5. Durante il dibattito però, accanto al professore è apparsa una bimba. Barbara D'Urso, allora, incredula e anche un po’ sorpresa, ha bloccato subito l'intervista e ha chiesto a Gualdi: “È spuntata una bimba, chi è?”. Il medico le ha spiegato tutto: “Ti voleva salutare...”. E la piccola, a quel punto, ha salutato in camera la conduttrice.

Dopo la breve e simpatica parentesi, la trasmissione è andata avanti fino al gran finale. Barbara D’Urso ha congedato i suoi ospiti e ha ringraziato tutto lo staff che lavora a Pomeriggio Cinque. Poi, con le lacrime agli occhi, ha salutato anche il pubblico a casa: “Ci vediamo i primi giorni di settembre. Grazie per questa fortunata 14esima edizione. Mi commuovo sempre... A settembre”.

