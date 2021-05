L'Eredità, clamoroso Flavio Insinna: "Non voglio far polemica, però...". Prende le distanze da una domanda, un caso su Rai 1

29 maggio 2021 a

Una grossa sorpresa a L'Eredità, il quiz pre-serale campione di ascolti condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Una grossa sorpresa nella quale ci si imbatte nella puntata di venerdì 28 maggio. Già, perché era capitato ben poche volte di vedere il conduttore, Insinna appunto, prendere le distanze da una domanda proposta nel corso della puntata.

Il curioso episodio è avvenuto durante il gioco, prima insomma della Ghigliottina. Insinna infatti domanda: "Secondo l'esperta Elda Lanza, a chi di loro per consuetudine non si lascia mai la mancia? Al cameriere al ristorante, al maitre in albergo, allo steward della nave o all'hostess in aereo?". La risposta esatta era l'hostess in aereo.

E dopo aver letto la risposta, ecco che Insinna si è fatto serio e ha commentato: "Non voglio fare polemica, però... Qualcuno lo ha mai chiesto alle hostess se sono d'accordo? Magari si potrebbero ringraziarle anche con una busta con la mancia da chi ha preso l'aereo. È uno spunto su cui riflettere", ha rimarcato.

Dunque, per onor di cronaca, alla Ghigliottina si è qualificato il campione Massimiliano, che dopo una serie di tagli giocava per 22.500 euro. Le parole indizio erano: volante, licenza, porta, presenza e calcolo. La risposta di Massimiliano è stata "guida". Risposta sbagliata, la soluzione era infatti "foglio". E per l'ennesima puntata in cui si conferma campione, Massimiliano non porta a casa il becco di un quattrino.

