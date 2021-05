Uomini e Donne, drammatica rivelazione su Gemma Galgani: "Ecco chi la sfrutta, lei la più sfortunata". La sua vita un incubo?

30 maggio 2021 a

Un’altra questione da risolvere per Gemma Galgani, che sembra non riuscire più a trovare pace. Adesso, di lei parlano Lisa Palugan e Mauro Faettini, che sono tornati a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, per annunciare la data delle nozze. Chiaramente, un breve inciso, si tratta di una bella notizia che fa gioire il pubblico a casa.

Ma la coppia rilascia un’ intervista a piùdonna.it parlando proprio della Galgani. "Gemma viene sfruttata. La dama ha bisogno di trovare l’amore e io credo che vorrebbe tanto trovarlo, ma purtroppo la sfruttano sempre", racconta. “Io penso che lei sia stata sfortunata”. Gemma, si sa, non riesce a trovare l’amore: dopo la fine della storia con Giorgio Manetti (archiviata diversi anni fa) tutto è precipitato. Nemmeno Sirius, il giovane marinaio che aveva svelato di amarla, è riuscito a cambiare qualcosa nel suo destino.

Lisa Palugan, sempre nell’intervista a piùdonna.it, è proprio convinta che Gemma Galgani sia stata sfortunata. E basta. Quello di Gemma sembra davvero un incubo da cui è sempre più difficile uscire. Lisa, poi, spara a zero contro chi - come spesso accade - decide di andare a Uomini e Donne solo per ottenere visibilità. “Quando c’eravamo noi era diverso. Adesso è troppo concentrato sui personaggi, piuttosto sulla ricerca dell’obiettivo, che è l’amore…”, racconta. E se questa frase fosse proprio una cannonata nei confronti di Gemma? Intanto, tempo fa Giorgio Manetti aveva tuonato nei confronti della Galgani sostenendo che la sua permanenza in televisione è dettata dalla voglia di popolarità. L’ex gabbiano di Uomini e Donne aveva parlato di qualcosa di costruito a tavolino. Ma Gemma ha voglia di innamorarsi. Sfortunata in amore? Forse sì.

