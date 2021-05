Amici, la bomba di Arisa su Tancredi: "Non mi cag*** molto quel ragazzo". Finita malissimo, la confessione

30 maggio 2021 a

Si torna a parlare di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, la cui ultima edizione si è conclusa con la vittoria di Giulia Stabile. Si torna a parlare dell'eliminazione di Tancredi, dopo la quale in molti notarono come il cantante smise di seguire Arisa sui social. E Arisa era la sua insegnante nel talent-show. Una vicenda che ha suscitato molti chiacchiericci.

Ora, a chiarire il quadro, ci pensa direttamente lei, Rosalba Pippa, in arte Arisa. Lo ha fatto a parecchie settimane dalla conclusione di Amici, rispondendo alle domande dei fan su Instagram. In primis, qualcuno le ha chiesto se, secondo lei, Tancredi ha un futuro: "Ho già chiesto di scrivermi un pezzo", ha risposto, confermando di fatto che lei, un futuro per lui, lo vede eccome.

Ma il meglio deve venire. Dunque le richieste su Cantù Rajnoldi, questo il nome all'anagrafe di Tancredi, si fanno più esplicite. Insomma, ha smesso di seguirla oppure no? E Arisa, a quel punto, sgancia la sua bombetta: "Non mi cag*** molto il ragazzo, devo dire la verità". E ancora, ha rincarato: "È uno di quei giovani che non mi cac*** tanto". Insomma, la conferma da parte di Arisa è arrivata: tra lei e Tancredi, dopo la fine di Amici, in effetti si è scavata una qual certa distanza.

