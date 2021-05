Oggi è un altro giorno, Rita Dalla Chiesa sotto-choc: "Morte violenta e forte". L'addio alla cognata per un tumore: il racconto lacerante

31 maggio 2021 a

a

a

Rita Dalla Chiesa è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata andata in onda su Rai1 nella giornata di lunedì 31 maggio. La giornalista in questi giorni è stata colpita da un grave lutto: ha perso la cognata Emilia Castelli, moglie del fratello Nando. Dalla Bortone ha raccontato questa triste vicenda e ha reso anche una confessione straziante: “Quando il tumore si era esteso alle ossa è stata una cosa molto violenta e forte, ma lei ha combattuto sempre con un sorriso stupendo, con i nipotini…”.

"Incredibile addio a tutte e due". Non solo Carla Fracci, una sconvolgente coincidenza: la morte che scuote Rita Dalla Chiesa

Resta quindi il ricordo di una grande donna: “Mi ha fatto riflettere molto questa cosa sulla dignità che ogni essere umano deve avere fino alla fine”, ha aggiunto Rita Dalla Chiesa, che ha anche voluto ricordare l’amore che la cognata Emilia e il fratello Nando hanno vissuto per oltre 50 anni. I due infatti si sono conosciuti quando lei aveva appena 14 anni, e da allora non si sono più lasciati: “Storia d’amore bellissima, durata 50 anni con una persona conosciuta a 14 anni che condivide con te tutta la vita, le tue battaglie e le tue idee. Sbagliando quando dicono che lei stava dietro di lui. Non lo era, era affianco, erano innamoratissimi”.

"C'è anche Rita Dalla Chiesa". Centrodestra, indiscreto dal vertice: la pazza idea per ribaltare il quadro. E i sondaggi...

Per questo motivo Dalla Chiesa negli ultimi tempi è stata spesso a Milano, dove andava a trovare la cognata e stava vicino al fratello Nando e ai nipoti: “Ho visto amarsi così solo i miei genitori e Nando ed Emilia, mentre io in amore ho fatto casini”.

"Una malattia divorante e feroce". Rita Dalla Chiesa, un lutto tremendo in famiglia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.