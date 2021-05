Isola dei Famosi, Valentina Persia ha un crollo emotivo prima della diretta: "Non sono forte"

31 maggio 2021 a

Crollo emotivo per Valentina Persia a poche ore dall'inizio della semifinale dell'Isola dei Famosi. A gettare la naufraga nello sconforto è stato il pensiero degli ultimi giorni di quest'avventura. La comica, infatti, non ha mai negato di considerare l’isola quasi come casa sua e l’idea di dover lasciare tutto e riprendere la quotidianità l'ha mandata in crisi. "Non sono forte”, si è sfogata Valentina, che poi in un confessionale ha aggiunto: “Davanti a tanta sfrontatezza, a tanta forza, si nascondono dentro di me dei momenti di pura fragilità”.

La naufraga ha confidato a Miryea Stabile di essersi creata un futuro meraviglioso insieme ai suoi bambini, ma nonostante ciò sente che le manca qualcosa. "Vorrei qualcosa di mio personale, anche solo il fatto di innamorarmi, perché mi manca”, ha rivelato la Persia, spiegando di aver vissuto momenti molto forti all’Isola dei Famosi. Emozioni che probabilmente non provava da un po’. Ecco perché adesso starebbe vivendo la fine di questa esperienza con un po’ di ansia.

Miryea Stabile, cercando di comprendere lo stato d’animo di Valentina Persia, ha consigliato alla sua compagna di avventura di sfogarsi con un urlo liberatorio, dato che si trovano su un’isola deserta. La comica ha apprezzato il suggerimento dell’ex pupa, ma invece di urlare, ha preferito cantare insieme a Miryea riuscendo così a ritrovare il buon umore.

