Striscia la Notizia, "ma nessuno si è accorto di loro". Bordata alle veline Shaila e Mikaela, addio amaro: chi picchia durissimo

Dopo essere diventate le veline più longeve della storia di Striscia la Notizia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva stanno per dire addio al tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. L’annuncio che ha colto di sorpresa i telespettatori è arrivato nel corso della loro intervista a Verissimo, dove hanno svelato a Silvia Toffanin di essere commosse all’idea di uscire di scena il prossimo 12 giugno. Quel sabato rappresenterà per loro l’ultimo giorno di lavoro a Striscia la Notizia.

Ivan Rota nella sua rubrica “la buona Novella” è stato a dir poco pungente con Shaila e Mikaela, che per quanto siano state le veline più longeve non hanno avuto il carisma e la popolarità di altre che sono emerse in passato al tg satirico di Canale 5. “Sono state le veline più longeve - scrive Rota su Novella 2000 - e, dopo quattro anni, si preparano a dire addio all’amato tg satirico. Nel salotto di Verissimo le due ballerine hanno confessato che sabato 12 giugno quella di Striscia la Notizia sarà, per loro, l’ultima puntata. Peccato che nessuno in questi quattro anni si sia accorto di loro”.

Un giudizio un po’ severo, dato che comunque le due veline sono state impegnate per quattro lunghi anni. Tra l’altro a Verissimo hanno ricevuto un messaggio della loro coreografa, Manuela Bertolo: “Avete lavorato duramente, raggiunto risultati di altissimo livello e onorato il vostro talento. Continuate a seguire la moda del duro lavoro perché è l’unica che non passerà mai di moda”.

