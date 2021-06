I soliti ignoti, Sangiorgi in studio? Raptus dell'operatore, "mai accaduto prima": il gesto che sconvolge Amadeus

03 giugno 2021 a

A I Soliti Ignoti ospite d'eccezione Giuliano Sangiorgi. La presenza del cantante dei Negramaro nel programma di Rai1 non è passata inosservata. A raccontarlo è lo stesso Amadeus che, nella puntata di mercoledì 2 giugno, ha svelato quanto stava accadendo al di là delle telecamere: "È la prima volta che succede. Gli operatori alle nostre spalle si stanno sbracciando per salutare Giuliano. Siamo tutti fan".

Lo stesso si può dire di Sangiorgi che a sua volta - per sua stessa ammissione - non perde una puntata del game show che puntualmente guarda con la compagnia e la figlia nata nel 2018. Poco prima di varcare le porte dello studio Sangiorgi lo aveva annunciato sui social dove aveva ammesso che stava realizzando il grande sogno proprio della sua bambina: "Ho raggiunto il sogno di Stella. Stasera mi guarderà su Rai1l giocare per beneficenza con Amadeus e i suoi Soliti Ignoti". E ancora: "Una trasmissione leggera che ci ha tenuto compagnia in tutti questi mesi tristi e desolanti, in cui cercavamo di alleggerirci il cuore con Ilaria e Stellina per un po’ di tempo, accoccolati di fronte alla TV. Ci ho provato, mi sono divertito e spero di divertire anche voi".

Anche il pubblico ha apprezzato la partecipazione del cantante, ospite per la prima volta del programma. A maggior ragione perché la sua è stata un’indagine quasi perfetta. Il leader dei Negramaro ha compiuto solo un errore, arrivando alla fase finale con un tesoretto da 157 mila euro. Il parente misterioso era Clara, 60 anni, madre di uno degli ignoti. Il cantante salentino ha utilizzato comunque tutti gli aiuti, giocando per 31.400 euro. Questi ultimi, in caso di vincita, sarebbero stati devoluti a chi ne ha più bisogno. Così come prevede la regola della trasmissione quando a giocare sono personaggi del mondo dello spettacolo.

