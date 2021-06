L'Eredità, "Ho la tachicardia": il concorrente si ferma, Flavio Insinna reagisce così

03 giugno 2021 a

“Ho la tachicardia”: un concorrente de L’Eredità, il quiz preserale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, ha spiazzato il pubblico con queste parole. Il fatto inaspettato è accaduto all’inizio del programma. Protagonista il veterano Paolo, personaggio noto ai fan del quiz perché spesso non ricorda le date.

Al primo gioco degli abbinamenti, il simpatico concorrente ha sorpreso tutti, telespettatori e presentatore, fermandosi e raccontando un sogno fatto la notte precedente: “Ho sognato di dover rispondere alle domande dell'Eredità e non riuscivo e dicevo 'ho la tachicardia'”. Immediata la reazione di Flavio Insinna, che ha risposto ridendo di gusto. Il gioco, poi, è andato avanti: Paolo è riuscito ad arrivare al triello, ma senza andare oltre. A raggiungere la ghigliottina, infatti, è stata la neo-campionessa Alessia con un tesoretto di 210mila euro.

Le parole a disposizione erano “suono, scarpe, para, artificiale e millimetri”. La concorrente ha dimezzato e infine ha giocato per 26.250 euro. La concorrente, però, non è stata in grado di portare a casa il montepremi messo da parte fino a quel momento. La soluzione da lei scelta, “velocità”, si è rivelata sbagliata. La risposta corretta, come suggerito poi da Insinna, era “pioggia”. Oggi il quiz è andato in onda dopo ben due giorni di stop: l'1 e il 2 giugno, dalle 18.45 alle 20, sono andate in onda su Rai 1 le celebrazioni della Festa della Repubblica, alla presenza del presidente Sergio Mattarella.

