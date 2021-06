Michele Merlo, Mike Bird di Amici in rianimazione. "Mi esplode": l'ultimo terrificante presagio, cosa stava accadendo dentro il suo corpo

05 giugno 2021 a

"Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?": è questo l'ultimo angosciante messaggio che Michele Merlo ha scritto sul suo profilo Instagram prima di essere ricoverato per un'emorragia cerebrale. L'ex allievo e cantante di Amici, meglio noto come Mike Bird, è in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Il giovane di 28 anni è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

L'ultimo post pubblicato dal ragazzo appare adesso come un inquietante segno premonitore. Quello che poteva sembrare un piccolo problema di salute, come il mal di testa, si è trasformato nel peggiore degli incubi. Numerosi i messaggi di sostegno e di vicinanza arrivati da molti personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche da parte di amici, familiari e fan. Tutti lo esortano a farsi forza e a tornare il prima possibile a casa.

Tra i messaggi di sostegno anche quello del su ex rivale ad Amici, Riccardo Marcuzzo, meglio noto come Riki. "Non ho parole per quello che sta succedendo a Mike. Mi sento angosciato e impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te”, ha scritto l'artista nelle sue storie su Instagram. A esprimere tutto il loro sostegno sono stati anche Federico Rossi, Aka7even, Thomas Bocchimpani, Beatrice Valli, Luca Daffrè e molti altri.

