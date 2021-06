Amici, Sangiovanni: "Adesso non li voglio più", è cambiato tutto con Giulia Stabile

05 giugno 2021 a

"Prima di oggi le nostre vite erano diverse": Sangiovanni, ex allievo e cantante di Amici, parla così della relazione con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice del talent di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti e fidanzati proprio all'interno della trasmissione. Ma mentre prima si vedevano tutti i giorni, adesso invece sono costretti a sperimentare un rapporto a distanza. A tal proposito in un'intervista a DiPiù Sangiovanni ha rivelato: "È stato strano non averla vicino. Vivere con una persona a stretto contatto ti lega parecchio. Ho vissuto momenti in cui mi dicevo 'voglio un po' di spazio e un po' di libertà' quando eravamo in casetta. Quello spazio e libertà adesso non li voglio più".

Sul post Amici, poi, il cantante ha detto: "Quando è finito il programma è stato difficile non stare più accanto a Giulia come prima. Ci sentivamo, certo, ma mi mancava moltissimo, perché vivere così tanto tempo con una persona sicuramente ti lega". Nonostante le difficoltà, però, resta la voglia di stare insieme: "Sono fiero di Giulia e di quello che ha conquistato, di quella che è. Sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse, ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice".

Dunque l'unico obiettivo al momento resta quello di trovare un nuovo equilibrio assieme alla 19enne. Sangiovanni, poi, ha dedicato un pensiero anche alla conduttrice di Amici: "Maria mi ha subito capito. Lei ha compreso subito chi ero. Io sono un timido, lei è riuscita a tirare fuori le mie fragilità, che maschero bene".

