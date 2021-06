Isola dei Famosi, "mai accaduto prima": finalissima senza precedenti, a cosa è costretta Ilary Blasi

Francesco Fredella 07 giugno 2021 a

Puntata spinosa. All'Isola dei famosi, il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, arriva la finalissima e gli occhi di tutti sono puntati sulla diretta di questa settimana. I concorrenti, non era mai accaduto prima, non saranno in studio: finalisti in collegamento dall'Honduras per l'ultimo miglio di questa edizione. La decisione, secondo rumors, è stata presa per la quarantena obbligatoria per il rientro in Italia. Al primo verdetto del pubblico, stasera, ci saranno due concorrenti: Awed e Matteo Diamante Uno dei due non arriverà alla finalissima e dovrà abbandonare l'Isola.

E dagli ultimi rumors, a quanto pare, sembra che il giovane youtuber sarà protagonista di una grande sorpresa: potrebbe riabbracciare il fratello Davide Paciello, volato in Honduras per l’occasione. Ma in studio arriveranno anche altre due super fidanzate: Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, che sono già in Honduras per riabbracciare Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Preparatevi allo scontro.Non mancheranno sorprese di altri tipo: prove fisiche e televoti flash, sarà così la puntata di stasera dell'Isola dei famosi. I finalisti sono Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Andrea Cerioli e uno tra loro che riuscirà a ad salire sull'ultimo treno.

Loro sono i sopravvissuti all'ultima puntata dell'Isola e, sicuramente, a scontri fortissimi durante la permanenza di questi mesi. Chili dopo chili, i naufraghi sono dimagriti ed ora dovranno guardarsi allo specchio. Immaginate quello che accadrà: la vera prova di coraggio sarà proprio questa perché, solitamente avviene un vero sussulto. Ricordate qualche anno fa quando si è specchiato Giulio Base? Un vero colpo. Ora tutto potrebbe accadere di nuovo. Colpi di scena dietro l'angolo per la puntata più attesa di sempre.

