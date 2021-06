L'aria che tira, Ignazio La Russa annichilisce il comunista Migliore: "Cosa significa essere patrioti", caos dalla Merlino

07 giugno 2021 a

Rissa epocale a L’aria che tira. Il programma di approfondimento mattutino condotto da Myrta Merlino su La7. Si parla della nuova federazione di centrodestra, composta dalla Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi. In studio, tra gli ospiti, Ignazio La Russa di FdI e Gennaro Migliore del Pd. I sondaggi danno conto dell’ascesa di Giorgia Meloni: “Noi siamo opposizione patriottica staremo fuori anche se i sondaggi non andassero dalla nostra parte. L’obiettivo prioritario di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia è uno, preciso e solo: battere la sinistra quando ci faranno votare con tutto il centrodestra unito. Poi chi è più forte lo diranno gli italiani quando andranno a votare.”, spiega il senatore.

Poi un riferimento a Migliore che fa accendere la scintilla: “Le bugie hanno le gambe corte, per carità a noi va bene abbiamo un ottimo rapporto anche con Mario Draghi all’opposizione… ma si ricorda perché non siamo andati a votare? Perché c’era il coronavirus. Ecco siamo ai primi di giugno, si prevede un’Italia in bianco e per ottobre voteranno le regioni. Era una bugia che non si potesse votare prima...", aggiunge La Russa.

Migliore non perde l'attimo e risponde: “Voi volendo le elezioni avreste mandato al macero il Pnrr, noi abbiamo salvato i 240 miliardi, abbiamo salvato il paese, se voi dite di essere patriottici, io sono ultra-patriottico. Quello che non capite è che quando dite che questo governo non è a favore degli italiani lo state dicendo pure di una parte con la quale volete vincere le elezioni è una cosa assurda", controbatte Migliore. La Russa si accende: “Essere patrioti significa affrontare nel migliore dei modi la pandemia, lo sta affrontando questo governo anche con l’aiuto di Fratelli d’Italia. Tutti collaboriamo, è da vecchio vetero-marxista pensare questa cosa”, conclude La Russa.

