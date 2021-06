Uomini e Donne, dramma e umiliazione per Gemma Galgani: questa foto, su Instagram

07 giugno 2021 a

A un mese dal termine di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, in attesa della prossima stagione di un format inesauribile, ecco che i gossip ovviamente continuano a rincorrersi. Già, perché si apprende che Nicola Vivarelli, alias Sirius, ed Eleonora Perrone si stanno ancora frequentando. Ennesima umiliazione per Gemma Galgani, che dall'armatore ha dovuto incassare solo e soltanto delusioni.

Tra Vivarelli ed Eleonora è nata una vera intesa, l'interesse è reale, reciproco. Con buona pace di Armando Incarnato, che più volte ha accusato Sirius di prendere in giro e sfruttare le donne (gli scontri tra i due sono stati durissimi). Vivarelli, da par suo, ha comunque sempre respinto le accuse di Incarnato al mittente.

Ora, come detto, si apprende che Sirius sta frequentando la corteggiatrice anche a telecamere spente: insomma, non è un gioco. Nicola ed Eleonora stanno infatti trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme, così come hanno mostrato sui loro profili Instagram. Giochi, dolcezze e scherzi. Insomma, come una vera coppia.

Ora, i fan sono in attesa di un annuncio finale: i due sono finalmente, e davvero, una coppia? Se venissero allo scoperto, avremmo tre certezze: la prima, dalla De Filippi le coppie nascono sempre e comunque; la seconda, Incarnato dovrebbe starsene un po' zitto; la terza, Gemma Galgani rosicherà (e non poco).

