Don Matteo, lo sfogo di Raoul Bova: "Chi mi guarda con sospetto". E su Terence Hill...

Si fa un gran parlare della prossima stagione di Don Matteo, la fiction di Rai 1, uno tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Parecchie le novità, in primis l'arrivo di Raoul Bova nel cast del programma, nei panni di un giovane prete. Inizialmente si era diffusa la voce di un addio di Terence Hill, lo storico Don Matteo: tutto falso, il protagonista resterà lui. Semmai, in futuro, si vedrà.

E a fare il punto su Don Matteo, intervistato da CinecittàNews, è proprio Raoul Bova, il quale rivela: "Devo dire che è stato proprio Terence Hill a dare l’ok per la decisione dell’attore. E questo non può che rendermi felice". Insomma, una decisione presa di comune accordo. Bova e Terence Hill sono in ottimi rapporti, lo ha confermato il primo, parlando di una grande stima reciproca. Raoul Bova ha poi specificato che entrerà in punta di piedi in Don Matteo: la priorità è rispettare il legame tra Terence Hill, il protagonista, e tutti i fan.

Sempre su Terence Hill, Bova afferma: "È un'istituzione. C'è un grande affetto nei confronti di un grande attore che ha dato tutto per questo ruolo. È come se fosse il papà d’Italia, essendo stato nelle case di ognuno di noi per così tanto tempo", insiste. Dunque, sul suo ingresso nella fiction, aggiunge: "Quando arriva qualcuno di nuovo in un contesto simile lo si guarda con sospetto. Ma se ti approcci con rispetto e sensibilità cercando di omaggiare in punta di piedi è un’altra storia", conclude Raoul Bova, mettendo a tacere tutte le polemiche sul suo arrivo in Don Matteo.

