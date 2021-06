Fuori dal Coro, "esperimenti di massa sui bambini": baby-trans usati come cavie, video-choc da Mario Giordano

09 giugno 2021 a

a

a

Ci sono i baby trans sotto la lente di Mario Giordano, che ieri ha condotto l'ultima puntata di stagione di Fuori dal Coro su Rete 4. In particolare, ha parlato di ragazzi e ragazze che in giovane età decidono di cambiare sesso. "Oggi ci dicono che non ci sono maschi e femmine. Ci sono tanti generi. Per questo aumenta la confusione anche nei bambini e il rischio si traduce poi nell'aumento di domande di bambini che chiedono di cambiare sesso", ha spiegato il giornalista. Che poi ha fatto riferimento a una forte inchiesta del Times di Londra che addirittura parla di "esperimento di massa su bambini vulnerabili".

"Hai provato a farci chiudere, eh?". Giordano tra i cartonati di "pagliaccio" Speranza: fa il nome, rivelazione pesantissima | Video

In un secondo momento viene raccontata la storia di Keira Bell, la prima donna ad aver portato davanti alla Corte The Tavistock Centre, la clinica inglese che si occupa di seguire i minori che non si riconoscono nel sesso con cui sono nati. "E' dubbio che un bambino di 14 o 15 anni possa comprendere e valutare i rischi e le conseguenze a lungo termine della somministrazione di bloccanti della pubertà": così si sono espressi i giudici sul caso. Arrivando alla conclusione che non è possibile somministrare questi trattamenti prima dei 16 anni. "Sono arrivata in clinica a 15 anni e a 16 anni ho iniziato ad assumere i bloccanti della pubertà", ha raccontato Keira, che in età adolescenziale dopo tre sedute alla Tavistock ha ottenuto la possibilità di cambiare genere: così è iniziato il percorso di transizione da donna a uomo. Poi, però, Keira si è accorta di non averlo mai voluto davvero e ha deciso di tornare indietro, di tornare donna. Nei giorni scorsi, inoltre, ha vinto in primo grado la causa contro la clinica. Secondo la Corte, infatti, per i minori dovrebbe essere necessaria l'autorizzazione del giudice.

"Mohammed, prende soldi pubblici e non paga l'affitto": scandalo italiano, le urla di Mario Giordano | Video

"In Italia nei primi mesi del 2021 c'è stato un boom delle richieste di minori che hanno chiesto di cambiare sesso: + 30 per cento al Policlinico di Palermo, + 150 per cento al San Camillo di Roma", ha spiegato Giordano. Che poi ha parlato della storia di Valentina in Italia, molto simile a quella di Keira in Inghilterra. Si tratta di una 29enne che a 18 anni ha iniziato il percorso per diventare uomo e che adesso sta cercando di tornare indietro.

"Ce l'abbiamo fatta". Abusivo cacciato, Mario Giordano fuori controllo: lancia bidoni in studio | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.