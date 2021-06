I fatti vostri, contrappasso per Giancarlo Magalli: addio, ecco la biondissima che gli soffia il posto

09 giugno 2021 a

Sarà Anna Falchi a rimpiazzare Giancarlo Magalli alla conduzione della prossima stagione de I Fatti Vostri. Lo storico programma del mezzogiorno, in onda su Rai 2, subirà una vera e proprio rivoluzione a partire dal prossimo autunno. Come riporta TvBlog, infatti, la conduzione sarà corale: non ci sarà più un presentatore accentratore, come lo era stato Magalli, ma ci saranno più voci. Tra queste, anche quella della Falchi, che sarà affiancata dal giornalista Salvo Sottile e dallo storico Umberto Broccoli. Insomma, Magalli "sostituito" da una donna, una sorta di piccolo e curioso contrappasso.

Il programma, inoltre, avrà un contenuto molto più leggero rispetto al solito, con una maggiore quantità di momenti dedicati a puro e semplice intrattenimento. I Fatti Vostri, poi, coinvolgerà anche nuovi personaggi. Una comica in primis, che però non sarà un volto fisso e di cui ancora non si conosce il nome. Magalli, invece, conduttore storico del programma, sarà impegnato con un nuovo impegno televisivo, un gioco a premi che andrà in onda da metà novembre nel pomeriggio di Rai2 dalle ore 17.

A I Fatti Vostri, comunque, non cambieranno solo conduttori, volti e contenuti. Subirà delle modifiche anche la scenografia dello studio 1 di via Teulada a Roma. Così da rendere ancora più evidente lo stravolgimento della prossima stagione. La trasmissione andrà in onda a partire da settembre tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle ore 11.

