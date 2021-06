Striscia la notizia, l'addio delle veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze: "Non è stato facile, quanti insulti"

10 giugno 2021 a

Sabato 12 giugno sarà la loro ultima apparizione sul bancone di Striscia la notizia. Si conclude infatti l'esperienza di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva al tg satirico di Antonio Ricci dove hanno tagliato il traguardo delle 903 puntate in 4 edizioni. Un record. Ma ora è arrivato il momento dell'addio. C'è tanto dispiacere per le due veline che però hanno anche il desiderio di lanciarsi in nuove avventure televisive. Le due ballerine di Striscia la notizia si congedano dal programma con una confessione rilasciata a Vero TV, nella quale esprimono un po' di malinconia ma anche curiosità per quello che il futuro riserverà loro.

La velina Mikaela ha svelato al settimanale che quando ha cominciato la sua esperienza a Striscia non è stato per nulla semplice: "All’inizio non è stato facile, in tanti mi hanno ricoperta di insulti", racconta, "l’Italia oggi è sempre più multiculturale, spero di vedere molte altre ragazze di colore in tv".

E adesso cosa c’è nel futuro della modella e ballerina? Sicuramente Paperissima Sprint insieme a Vittorio Brumotti, ma la velina, che ha parlato a Vero TV, guarda già oltre: “Io voglio continuare a fare tv, il mio sogno è diventare una conduttrice. I miei modelli sono Heather Parisi e Lorella Cuccarini – rivela la ventiquattrenne al settimanale – L’addio delle veline di Striscia la notizia Shaila e Mikaela, sul quale si è espresso Maurizio Costanzo, ha lasciato sicuramente un po’ di dispiacere ai fan del tg satirico. Intanto però, come riportato da Vero TV, sono già partite le ricerche per le nuove veline. Come saranno?

