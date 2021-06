Striscia la notizia, "Pier Silvio Berlusconi innamorato di lei". Un nome clamoroso: chi porta dietro il bancone

10 giugno 2021 a

Pier Silvio Berlusconi si sarebbe “innamorato”, ovviamente dal punto di vista televisivo, di una conduttrice/attrice e starebbe facendo di tutto per convincerla a sposare alcuni progetti di Mediaset. L’indiscrezione-bomba arriva dal settimanale Oggi, che fa il nome di Vanessa Incontrada: potrebbe essere lei una delle principali novità del palinsesto televisivo della prossima stagione, che vedrà alcuni punti fermi (come Striscia la Notizia, Grande Fratello Vip, Le Iene) ma anche diverse sorprese.

Già qualche settimana fa erano trapelati dei rumors secondo cui Vanessa Incontrada potrebbe ritrovarsi dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci che va in onda su Canale 5: assieme a lei potrebbe esserci Alessandro Siani, si formerebbe così un duo assolutamente inedito. Ma non è tutto, perché secondo il settimanale Oggi, Pier Silvio Berlusconi in persona starebbe pensando di affidare un altro programma alla Incontrada: si vocifera che il numero uno di Cologno Monzese sia in pressing su di lei per convincerla a sposare un progetto molto importante.

Altro big con cui Mediaset sarebbe in trattativa è Claudio Baglioni, che lo scorso maggio avrebbe dovuto essere protagonista su Canale 5 con tre serate-evento: il progetto è poi saltato, ma a quanto pare non del tutto naufragato, dato che potrebbe essere ripreso il prossimo autunno. C’è poi da risolvere la spinosa questione della domenica pomeriggio di Canale 5, dato che sono stati archiviati i programmi di Barbara d’Urso.

