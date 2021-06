Isola dei famosi spagnola: "Ripreso mentre faceva il clistere". Gianmarco Onestini, scoppia la polemica

10 giugno 2021 a

Nessun senso del pudore a Supervivientes, l'Isola dei famosi spagnola, cui partecipano anche due concorrenti italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini, fratello minore dell'ex tronista di Uomini e Donne Luca. Proprio Gianmarco è stato ripreso mentre gli facevano un clistere in diretta, o quasi. A creare disagio a Onestini sarebbe stata l'alimentazione scarna a base di riso e cocco. Nelle scorse ore, infatti, il naufrago si sarebbe sentito male proprio per via di un blocco intestinale.

Il dolore all'addome ha reso necessario l'intervento di un medico che, dopo averlo visitato attentamente, gli ha dovuto fare un clistere per ristabilire il suo equilibrio. Niente di strano in tutto ciò. A sorprendere però è la decisione di Mediaset España di mandare in onda le immagini di quel momento. Nel corso di Tierra De Nadie, uno degli approfondimenti settimanali di Supervivientes, è stata mostrata una clip in cui si vede Onestini inginocchiato a terra con un asciugamano sul fondoschiena, e dietro di lui il medico pronto a iniettargli il liquido che gli avrebbe permesso di andare in bagno.

Anche se le telecamere hanno ripreso solo il momento immediatamente precedente il clistere e non l'operazione vera e proprio, i telespettatori del programma si sono comunque lamentati per le immagini mandate in onda. Anche sui social diversi utenti si sono chiesti per quale motivo la produzione abbia deciso di mostrare un momento così intimo del concorrente.

