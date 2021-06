Uomini e Donne, orrore in pubblico contro Ida Platano: "Ritardata, bestia di madre". Tutto per questa foto

14 giugno 2021 a

Uomini e Donne è andato in vacanza: il programma di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda a settembre, ma i suoi principali protagonisti continuano a essere fonte di discussione tra i telespettatori, in particolare sui social. Nelle ultime ore ha fatto rumore il caso di Ida Platano, che è stata insultata in maniera piuttosto pesante e colpita nel personale, su un aspetto che le sta molto a cuore, ovvero la maternità.

Ida Platano ha mostrato ai suoi fan alcuni messaggi orribili che ha ricevuto, su tutti “bestia di madre”: l’accusa mossa alla dama di Uomini e Donne sarebbe quella di non riuscire a fare una coccola a suo figlio senza postarla sui social. Ma non è finita qua, perché qualcun altro le ha scritto “parli come una ritardata. Ah dimenticavo, lo sei”. Messaggi d’odio davvero pesanti, rivolti da persone che non possono conoscerla davvero nella quotidianità. “Comunque la gente non sta bene”, ha dichiarato Ida Platano un po’ sotto choc per i messaggi ricevuti.

In particolare si è chiesta come si possa dire a qualcuno “bestia di madre”. “Non sono una bestia, sono una madre”, ha risposto la dama, che purtroppo non è nuova a ricevere insulti pesanti tramite i social. Chissà se deciderà di far parte del parterre di Uomini e Donne: probabilmente sì, dato che dopo l’uscita di scena di Riccardo Guarnieri, Ida Platano aveva deciso di tornare negli studi di Mediaset.

