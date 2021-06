Non è l'Arena, inquietante scoop di Massimo Giletti: "Ecco il celebre politico al funerale del boss mafioso", fuori il nome

14 giugno 2021 a

Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena in onda su La7, torna a parlare del caso delle sorelle Napoli e mostra il documento redatto dai carabinieri in servizio di vigilanza per il funerale di Don Cola, noto mafioso di Mezzojuso, tra i presenti, al numero 5, anche Giardina Salvatore, ai tempi assessore di Mezzojuso. Il 7 luglio il conduttore dovrà comparire dinanzi al Tribunale di Termini Imerese. Il procuratore della Repubblica Ambrogio Cartosio nei mesi scorsi ha citato a giudizio il conduttore televisivo per diffamazione nei confronti proprio dell’ex sindaco di Mezzojuso Salvatore Giardina.

Al centro della vicenda ci sono le puntate che la trasmissione di La7 ha dedicato negli anni al caso delle sorelle Napoli, vittime di una serie di atti intimidatori, nel paese in provincia di Palermo, il cui Consiglio comunale è stato sciolto per mafia. Giletti, si legge nel capo di imputazione, “offendeva la reputazione di Giardina Salvatore in quanto nell’informare il pubblico che lo stesso sindaco, nel novembre 2018, aveva affidato dei lavori alla ditta di La Barbera Leonardo, affermava che questi è imparentato con La Barbera Simone (soggetto indagato dalla Dda di Palermo per reati commessi in correità con esponenti mafiosi) e affermava infondatamente che lo stesso La Barbera Leonardo è imparentato con il Giardina”.

Ecc0 che allora Giletti chiamato in causa mostra il documento che conferma le sue accuse nei confronti di Giardina. "Un documento che è sparito e che fa chiarezza sula vicenza", ricorda Giletti che legge l'informativa dei militari. "Questi uomini dello Stato fanno un elenco delle persone e al numero 5 si indica Giardina Salvatore", racconta Giletti.

