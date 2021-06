Oggi è un altro giorno, "purtroppo Gianni Bella è morto": cosa? Terrificante gaffe in diretta Rai, Serena Bortone di sasso

14 giugno 2021 a

Oggi è un altro giorno è la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai1 che ha tra gli ospiti fissi Memo Remigi. Il programma è ormai divenuto un appuntamento consolidato all’interno del palinsesto di Rai1, grazie all’ottimo lavoro svolto da Serena Bortone, che ha saputo cambiare in corsa e adottare piccoli accorgimenti che hanno fatto crescere l’interesse dei telespettatori e di conseguenza di ascolti. Nella puntata di oggi, lunedì 14 giugno, Remigi si è però “macchiato” di una gaffe impossibile da far passare inosservata.

Il cantante e musicista è una presenza fissa nel cast di Oggi è un altro giorno: in questa occasione ha voluto omaggiare i fratelli Bella, Gianni e Marcella, nato dalla presenza in studio in qualità di ospiti di Anna Falchi (che tornerà presto in televisione, su Rai2) e suo fratello Sauro. Remigi ha però commesso una gaffe notevole: “Gianni Bella e Marcella sono fratello e sorella - ha dichiarato nella sua introduzione prima dell’omaggio - purtroppo Gianni non c’è più ma ha scritto delle cose fantastiche”.

Poi ha attaccato a cantare, esibendosi prima in Montagne verdi e poi ne L’emozione non ha voce. Una volta conclusa la performance insieme a Jessica Morlacchi, Serena Bortone ha fatto notare l’errore in cui è caduto Remigi: “Preciso che a Gianni Bella gli abbiamo allungato la vita perché è vivo”. Risate in studio e piccolo imbarazzo per Memo, che ha preferito non aggiungere altro.

