Striscia la Notizia, "impresentabile". Il dettaglio addosso a Gigi Marzullo andato in onda

Prosegue la rubrica di Striscia la Notizia su Canale 5, "Moda caustica". Nella puntata del 14 giugno è andato in onda un servizio tutto da ridere: al secondo posto in fatto di stile improbabile ci è finito Gigi Marzullo. "Ma come - si chiede Gerry Scotti - va in tv sempre con quella camicia a strisce? Qualcuno lo deve mettere in riga, è impresentabile". E in effetti l'abbigliamento è alquanto bizzarro: tutto all'insegna delle righe, anche i calzini.

Il terzo posto se lo aggiudica l'ex concorrente di Amici Aka7even. "Ma come si è vestito per l'ospitata a Verissimo? Ma guardate la giacca di pelle nera con le maniche verdi. Sarà anche un bravo cantante - commenta il conduttore -, ma di moda non ne capisce una...". Poi è la volta della dietologa dei vip, Rosanna Lambertucci che a La Vita in Diretta si è presentata con una giacca animalier dorata e una maglia rosa. "Si sa, la Lambertucci è una dietologa e ci tiene alle magre figure", è la conclusione che sorge spontanea a Gerry.

Qualche giorno fa il primo posto era tutto di Luciana Littizzetto, che si presenta a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 3 con un look vecchio stampo:"Ma come la hanno conciata - s'interroga Gerry Scotti -? Che dire poi della camicia con la stampa anni '80: sembra una paninara. Luciana è la comica perfetta, fa ridere anche per come si veste. Lei non segue le mode, ma inseguirà la costumista: quello sì...".

