Amici, "perché sono in debito": Alessandra Celentano, ciò che Serena Marchese non aveva mai confessato

Di Amici si continua a parlare a distanza da settimane dalla finale, che ha visto trionfare la ballerina Giulia Stabile (fidanzata con SanGiovanni). Adesso la nuova confessione legata al talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5 è di Serena Marchese, che parla di Alessandra Celentano. “Mi sentivo un po’ in debito con lei", spiega in diretta Instagram con Camilla Catalano.

Il silenzio viene rotto da un'intervista fiume. La ballerina dice: "Volevo renderla orgogliosa perché stava credendo tantissimo in me. Ha creduto in me. Devo dire che sono un sacco contenta ed emozionata. Tante persone che mi seguono hanno comprato i biglietti. Questo mi fa tanto piacere. Rassicuro tutti che sarà un bellissimo spettacolo di danza”.

Anche durante questa edizione di Amici non sono mancati colpi di scena e momenti indimenticabili legati alla Celentano, grande professionista e insegnante esigente da sempre con i suoi allievi. La ballerina racconta senza filtri il rapporto instaurato con la storica maestra di danza classica. “E’ stata la prima persona che ha creduto in me. Nonostante ci fosse questo piccolo blocco da parte mia. Ha sempre pensato che dentro scavando io potessi un giorno buttare tutto fuori senza alcun timore”, svela. “Non è stato facile stare nella scuola di Amici perchè ci ho provato quattro anni. Una volta dentro dovevo per forza tirare tutto fuori e farle capire che ne valeva la pena. Diciamo che un po’ l’ho resa orgogliosa“.

Anche per Serena Amici è stata un'esperienza da incorniciare. Unica. "L’altro giorno ho scritto un post e ho detto che ancora non realizzo che sono entrata all’interno della scuola. Devi essere abbastanza pronta e adesso ho capito perchè. Devi avere una prontezza a fare determinate cose. Secondo me quest’anno è stato quello giusto”, conclude durante la diretta Instagram.

