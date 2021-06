Enrico Papi, il ritorno a Mediaset è subito un terremoto: "La scorrettezza del collega potente", accusa pesantissima

16 giugno 2021 a

Enrico Papi tornerà a Mediaset. Sarà alla guida di Scherzi a Parte. Per il conduttore la soddisfazione è tanta e la rivela in una intervista rilasciata a Chi Magazine. “Sono entrato giovane e single (a Mediaset, ndr), sono uscito sposato e con due figlie”, ha ricordato Papi che ha un solo cruccio. Vale a dire che il suo rientro nell’azienda di Cologno Monzese non potrà essere gustato dalla mamma, morta il 7 settembre 2020: “Un dolore che difficilmente riuscirò a colmare, tanto che da quel giorno è cambiata la mia visione della vita”.

Il conduttore è ritornato a parlare di bullismo, dichiarando di esserne stato vittima. “I colleghi potenti, quando possono, non rinunciano mai alle scorrettezze. Ma le dirò: non porto rancore. Tornassi indietro mi batterei fino all’ultimo per non assecondare le dimissioni”. Papi vede nalla scelta di chi fa i palinsesti due pesi e due misure: "Anche se vanno male alcuni continuano a lavorare, mentre altri per mezzo punto di share in meno alzano i tacchi e se ne vanno”.

Infine l'omaggio a Raffaella Schifino con la quale è sposato da 23 anni. La coppia ha avuto due figli: Rebecca, 21 anni, che studia e vive in America, e Iacopo, 13 anni, che abita a Roma con i genitori. Papi si definisce un padre permissivo e mai severo. “A volte ho l’impressione di essere stato più un fratello maggiore che un padre”, ha confidato. Sul tradimento non nutre alcun dubbio e se dovesse accadere lui sarebbe certo di poter perdonare, assicurando che anche la sua dolce metà farebbe lo stesso. "Se non c’è tradimento della “persona, della famiglia e della stima, non finisce il mondo”, ha concluso.

