Denise Pipitone, gli "sgarri" tra Matano e Sciarelli in Rai? "Come stanno davvero le cose", la verità sul loro rapporto

Alberto Matano ha ottenuto grande successo con la prima stagione de La Vita in Diretta che lo ha visto impegnato alla conduzione in solitaria. Dopo l’addio tra le polemiche di Lorella Cuccarini, il conduttore di Rai1 ha portato il contenitore pomeridiano a ottimi livelli in termini di ascolti, vincendo praticamente sempre il duello televisivo con Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Nelle scorse settimane era però emersa una polemica interna alla Rai riguardante il caso di Denise Pipitone, la bambina rapita a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004.

Secondo alcune indiscrezioni, Matano sarebbe ai ferri corti con Federica Sciarelli: la conduttrice di Chi l’ha visto si sarebbe lamentata di presunti “sgarri” da parte dei colleghi di viale Mazzini sul giallo di Mazara del Vallo. Matano ha però smentito qualsiasi tipo di voce, affermando in un’intervista rilasciata a Chi Magazine che con la Sciarelli ci parla spesso e che condivide con lei un “rapporto di profonda stima e affetto”. Poi il conduttore de La Vita in Diretta ha parlato anche della sfida televisiva con Barbara d’Urso.

E lo ha fatto in maniera abbastanza diplomatica: “Andando in onda nello stesso orario non ho mai modo di seguirla, ma le riconosco un rapporto molto interattivo con il pubblico. Unico in tv. Ha un’impronta e una matrice diversa. Barbara ha una cifra stilistica unica, brillante. Ma senza alcun dubbio distante dalla mia”.

